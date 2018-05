Geldpolitik: Fed will wohl Regeln zum Eigenhandel von US-Banken lockern

WashingtonDie US-Notenbank Fed wird sich kommende Woche mit einem Vorschlag zur Erleichterung des Eigenhandels von US-Banken befassen. Wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte, werde es bei dem Treffen am 30. Mai um vorgeschlagene Änderungen an der so genannten „Volcker-Rule“ gehen, die als eine der zentralen Lehren aus der Finanzkrise vor zehn Jahren gilt. Damals war den Banken verboten worden, gesicherte Kundeneinlagen für riskante Handelsgeschäfte auf eigene Rechnung zu nutzen.