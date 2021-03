Geldpolitik: Fed wird erst nach Gesundung der Wirtschaft Zinswende angehen

Die US-Notenbank (Fed) will Zinserhöhungen erst nach einer praktisch vollständigen Gesundung der Wirtschaft ins Auge fassen. Diese Marschrichtung bekräftigte Notenbankchef Jerome Powell am Donnerstag in einem Hörfunk-Interview. Zunächst gehe es darum, die monatlichen Anleihenkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar „allmählich“ einzuschränken, sagte er dem Sender NPR. Den Umfang ihrer Käufe will die Fed gemäß ihren eigenen Zielvorgaben aber noch so lange beibehalten, bis „substanzielle weitere Fortschritte“ auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind.