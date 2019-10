Geldpolitik: Forschungsinstitute rechnen mit geänderten Regeln für EZB-Anleihekäufe

Das laufende Programm sieht Kaufobergrenzen für Staatsanleihenkäufe von maximal 33 Prozent pro Land vor. So soll verhindert werden, dass die Notenbank zu sehr die Anleihemärkte dominiert. Die Institute gehen davon aus, dass bei dem angekündigten Nettoankaufvolumen von monatlich 20 Milliarden Euro diese sogenannte Emittentenobergrenze von 33 Prozent in Deutschland sowie in den Niederlanden in Kürze erreicht sein wird.