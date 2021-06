Geldpolitik: Frankreichs Notenbankchef lehnt „Helikoptergeld“ ab

Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau hat der Vorstellung direkter Geldspritzen der EZB an alle Bürger im Euro-Raum eine Absage erteilt. Solche auch als „Helikoptergeld“ bezeichneten Geldgeschenke gelten als extremes Mittel der Geldpolitik, wenn alle anderen Instrumente bereits ausgereizt sind. „Helikoptergeld, das noch niemals umgesetzt wurde und was in der Praxis komplex wäre, scheint uns keine gute Idee zu sein“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch vor Senatoren.