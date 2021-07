Geldpolitik: Führungsmitglied der Bank von England: Konjunkturhilfen sollen weiterlaufen

Die Bank von England sollte nach Einschätzung eines ihrer ranghohen Mitglieder ihre geldpolitischen Konjunkturhilfen bis weit in das nächste Jahr hinein beibehalten. Der jüngste Anstieg der Inflation sei wahrscheinlich nur vorübergehend, sagte Gertjan Vlieghe, der im geldpolitischen Ausschuss der Notenbank sitzt, am Montag in einer Rede für die London School of Economics.