 Geldpolitik: Gewinn der EZB wegen Anleihenkäufen gestiegen

Die Währungshüter hatten seit März 2015 in großem Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere erworben, um die Konjunktur anzuschieben und die aus ihrer Sicht zu schwache Inflation anzuheizen. Es war die wichtigste Krisenmedizin der EZB in den vergangenen Jahren. In Deutschland waren insbesondere die Staatsanleihenkäufe stark umstritten. Die Transaktionen wurden zum Jahresende 2018 eingestellt und erreichten ein Gesamtvolumen von rund 2,6 Billionen Euro. Ab Januar werden nur noch auslaufende Papiere wieder ersetzt. Die Notenbank-Bilanz schwillt daher vorerst nicht mehr so stark an.