Geldpolitik: Impfstoffmeldungen werden Pläne der EZB nicht ändern

Christine Lagarde sagte in einem Interview auf dem Bloomberg New Economy Forum am Dienstag, dass sich die Zentralbank darauf konzentriere, eine Verschlimmerung des gegenwärtigen Konjunktureinbruchs zu verhindern. Sie sei immer davon ausgegangen, dass 2021 eine medizinische Lösung verfügbar sein würde, erklärte die EZB-Chefin.