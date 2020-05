Geldpolitik: In den USA sind Negativzinsen in Coronakrise kein Tabuthema mehr

Dies ist auch ein Grund, warum viele Investoren der Idee bislang wenig abgewinnen können. „Die Einführung von Negativzinsen in den USA würde mehr Verwerfungen verursachen als in Japan oder in Europa“, sagt etwa Ayako Sera, Marktstratege bei der Sumitomo Mitsui Trust Bank in Tokio. In den USA seien die Unternehmen für ihre Finanzierung auf die Kreditmärkte angewiesen. Negative Zinsen würden aber die Kursbildung für viele Wertpapiere durcheinanderwirbeln.