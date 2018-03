Geldpolitik in Russland: Russische Notenbank setzt Serie der Zinssenkungen fort

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich jüngst mit einem klaren Wahlsieg sechs weitere Jahre an der Macht gesichert. In seiner vierten Amtszeit steht er auch vor der Herausforderung, die lahmende Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Russland hängt am Tropf seiner Energieexporte. Fallende Preise für Öl und Gas sowie westliche Sanktionen haben der Wirtschaft stark zugesetzt.