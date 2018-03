Geldpolitik: Ist die EZB reif für eine Generalüberholung?

Der Tag hat sich in das kollektive Gedächtnis der US-Amerikaner als der Schwarze Freitag eingebrannt. An der Wall Street in New York platzte damals eine gewaltige Spekulationsblase. Der folgenreichste Börsencrash des 20. Jahrhunderts markierte den Beginn der Weltwirtschaftskrise. Millionen von Anlegern verloren ihr Vermögen – fast 90 Prozent des US-Aktienvermögens lösten sich in Rauch auf. Am Ende waren 30 Millionen Amerikaner arbeitslos, lagen die Industrie und eine Reihe von Banken am Boden.