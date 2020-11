Geldpolitik: IWF rät Russland zu Zinssenkungen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rät Russland angesichts der schwächelnden Konjunktur zu weiteren Zinssenkungen in den kommenden Monaten. „Wir gehen davon aus, dass die Inflation noch für einige Zeit unter den Zielwerten liegen wird und empfehlen daher eine Lockerung der Geldpolitik in den kommenden Monaten“, erklärte der IWF am Dienstag in seinem Länderbericht nach Beratungen mit den russischen Behörden.