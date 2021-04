Geldpolitik: IWF unterstützt Devisenmarktinterventionen der Schweizer Notenbank

„Angesichts der Risiken einer längeren Periode sehr niedriger oder negativer Inflation sollte die Geldpolitik akkommodierend bleiben, einschließlich unkonventioneller Maßnahmen in Form von Deviseninterventionen im Falle erheblicher Sicherer-Hafen-Zuflüsse und starkem Aufwertungsdruck, der die Deflationsrisiken verschärfen würde“, hieß es in dem am Mittwoch vorgelegten Schweiz-Bericht der IWF-Experten.