Geldpolitik: Japans Notenbank bleibt auf lockerem Kurs – wohl noch auf Jahre hinaus

Die BoJ geht davon aus, dass die Teuerung mindestens zwei weitere Jahre deutlich unter der angestrebten Zwei-Prozent-Marke bleibt. Notenbankchef Haruhiko Kuroda verwies darauf, dass sich in den USA und in Europa Inflationsdruck aufbaue, wenn auch nur vorübergehend. In Japan sei dies hingegen anders: „Die Inflation steigt kaum.“