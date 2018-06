Geldpolitik: Japans Notenbank bleibt bei ultra-lockerer Geldpolitik

TokioDie japanische Notenbank bleibt bei ihrer ultra-lockeren Geldpolitik. Wie weithin erwartet ließ die Bank of Japan (BoJ) am Freitag den Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bei 0,1 Prozent. Der Anstieg der Verbraucherpreise bewege sich in einer Spanne von 0,5 bis ein Prozent, erklärte die Notenbank in einer Stellungnahme.