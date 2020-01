Geldpolitik Japans Notenbank erwartet moderates Wirtschaftswachstum

Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird sich die Weltwirtschaft zwar in diesem und im nächsten Jahr erholen. Der „Wendepunkt“ sei aber noch nicht erreicht, und das globale Wachstum bleibe mau, betonte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa jüngst in Davos. Laut Ökonom Toru Suehiro vom Finanzhaus Mizuho Securities kann die BoJ dennoch derzeit die Füße still halten: „Da sich der Yen stabilisiert hat und auch andere Zentralbanken geldpolitisch pausieren, gibt es derzeit keinen Grund für die BoJ, aktiv zu werden.“