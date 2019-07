Geldpolitik: Japans Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest

Tokio Die japanische Notenbank hält an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik unverändert fest. Wie erwartet beließ die Bank von Japan am Dienstag ihr Ziel für den kurzfristigen Zinssatz bei minus 0,1 Prozent. Zugleich bekräftigte sie ihr Versprechen, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei um die null Prozent zu halten. Neu in der Erklärung der Notenbank war allerdings die Formulierung, dass man „ohne zu zögern“ handeln werde, sollte die Entwicklung hin zu einer Inflation von zwei Prozent erlahmen.