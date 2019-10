Geldpolitik: Japans Zentralbank bleibt nach US-Zinssenkung auf Kurs

Zuvor hatte die US-Notenbank angesichts der Konjunkturabkühlung in den Vereinigten Staaten den Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt. Sie kappte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen weiteren Viertelpunkt - auf die neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Als Hauptgrund dafür galten die vom Zollstreit ausgelösten Unsicherheiten im internationalen Handel. Die Fed deutete nun aber eine Pause an.