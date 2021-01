Geldpolitik: Jerome Powell: Mit Zinserhöhung sei „in absehbarer Zeit“ nicht zu rechnen

In den USA ist laut US-Notenbankchef Jerome Powell auch nach Ende der Corona-Krise noch lange nicht mit Vollbeschäftigung zu rechnen. Auch wenn es in der zweiten Jahreshälfte zu einem Aufschwung kommen sollte, sei es noch „ein weiter Weg“ zu diesem Ziel, sagte er am Donnerstag in einem Online-Gespräch der Universität Princeton.