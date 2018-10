Geldpolitik: Kanada erhöht Leitzins auf 1,75 Prozent – US-Konjunktur der Grund

OttawaAngesichts der boomenden Wirtschaft in Kanada hat die Notenbank die Zinsen erneut erhöht und weitere Schritte ins Auge gefasst. Sie hob am Mittwoch den Schlüsselzins um einen Viertel Punkt auf 1,75 Prozent an – die fünfte Erhöhung seit Mitte 2018.