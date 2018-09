Geldpolitik: Kreditvergabe im Euro-Raum kommt immer mehr in Schwung

Frankfurt/BerlinIm Sog der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank vergeben Banken immer mehr Kredite. Die Geldhäuser in der Euro-Zone gewährten Unternehmen im August 4,2 Prozent mehr Darlehen als vor Jahresfrist, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Juli hatte das Plus bei 4,0 Prozent gelegen. An private Haushalte wurden im August 3,1 Prozent mehr Darlehen vergeben, nach 3,0 Prozent im Juli.