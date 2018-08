Geldpolitik: Kreditvergabe im Euro-Raum legt im Juli deutlich zu

FrankfurtDie lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) führt Experten zufolge dazu, dass deutlich mehr Kredite vergeben werden. Banken in der Euro-Zone gewährten Unternehmen im Juli 4,1 Prozent mehr Darlehen als vor Jahresfrist, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte.