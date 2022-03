Geldpolitik: Lagarde: Kein Geldpolitik-Gleichklang zwischen USA und Euro-Zone

Die Euro-Zone und die USA werden aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in absehbarer Zukunft keinen Gleichklang in der Geldpolitik haben. Der Krieg in der Ukraine habe erheblich unterschiedliche Auswirkungen für beide Volkswirtschaften, sagte Lagarde am Montag auf einer Veranstaltung. „Unsere Geldpolitiken werden nicht in dem exakt gleichem Rhythmus laufen“, sagte sie. Die beiden Volkswirtschaften hätten sich bereits vor dem Krieg in der Ukraine an unterschiedlichen Stellen im konjunkturellen Zyklus befunden.