Geldpolitik: Lagarde rät Anleihe-Investoren von Wetten gegen die EZB ab

Die EZB will laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde weiterhin entschlossen gegen eine unerwünschte Zunahme der Renditen von Staatsanleihen der Euro-Länder einschreiten. Investoren am Anleihemarkt riet sie, nicht gegen die Entschlossenheit der Europäischen Zentralbank (EZB) zu spekulieren, wie sie am Mittwoch Bloomberg TV sagte.