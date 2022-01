Geldpolitik: Lagarde: Rasche Zinswende wie wohl bald in den USA ist kein Thema für EZB

„Der Zyklus der wirtschaftlichen Erholung in den USA ist dem in Europa voraus“, sagte die Französin. „Wir haben also allen Grund, nicht so schnell und rabiat vorzugehen, wie man es sich bei der Fed vorstellen kann.“ Sie gehe davon aus, dass sich die Preise 2022 stabilisierten und es schrittweise zu einem Rückgang komme.