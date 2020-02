Geldpolitik: Lagarde sieht Anzeichen für Stabilisierung der Wirtschaft im Euro-Raum

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht erste Hinweise auf eine Erholung der schwächelnden Konjunktur im Euro-Raum. „Sicherlich gibt es vorsichtige Anzeichen für eine Stabilisierung,“ sagte Lagarde am Donnerstag in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel.