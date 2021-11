Geldpolitik: Lagarde signalisiert weitere Konjunkturhilfen über akute Coronakrise hinaus

Die EZB hat wegen der Corona-Pandemie das Anleihekaufprogramm PEPP aufgelegt, mit dem sie bis zu 1,85 Billionen Euro in die Wirtschaft pumpen und so mit billigem Geld die Konjunkturerholung vorantreiben will. Nach Signalen Lagardes könnte PEPP im kommenden Frühjahr auslaufen. Die Notenbank will im Dezember entscheiden, wie es danach weitergeht.