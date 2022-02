Geldpolitik: Lettisches EZB-Ratsmitglied Kazkas hält Zinswende schon im Juli für unwahrscheinlich

Bei weiter hohem Inflationsdruck wird die EZB laut dem lettischen Notenbankchef den Weg für eine Zinswende wohl früher freimachen. Falls der Arbeitsmarkt weiter rund laufe und die Wirtschaft auf Kurs bleibe, sei die Richtung klar, sagte EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview: „Wir dürften früher handeln als wir es in der Vergangenheit angenommen haben.“