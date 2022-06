Geldpolitik: Lettlands Notenbankchef: EZB wird bei Marktvolatilität „kühlen Kopf“ behalten

In der vergangenen Woche hatte die EZB in einer Notsitzung entschieden, die Arbeit an einem Instrument zur Verteidigung der Euroraum-Integrität zu beschleunigen. Sie reagierte damit auf einen drastischen Renditeanstieg italienischer Staatsanleihen, der auf den Schwenk zur Straffung der Geldpolitik gefolgt war. Am Montag hielten sich die Papiere Italiens im positiven Bereich; der Renditeabstand zu Bundesanleihen war wenig verändert bei 194 Basispunkten.