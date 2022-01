Geldpolitik: Lettlands Notenbankchef: EZB wird handeln, wenn der Inflationsausblick ansteigt

Die EZB geht zwar davon aus, dass der Anstieg der Verbraucherpreise unter ihr Ziel von 2 Prozent fallen wird, nachdem die aktuellen Engpässe in den Lieferketten beseitigt sind und die Energiepreise wieder sinken. Angesichts der anhaltenden Pandemie und der erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheit müsse sie jedoch wachsam bleiben, so der lettische Notenbankchef. „Glauben Sie nicht, dass wir die Zinssätze nicht anheben oder die Unterstützung nicht verringern werden, wenn es nötig ist“, sagte Kazaks in dem Interview. „Natürlich werden wir unseren Job machen.“ Im Hinblick auf die Notwendigkeit, Anpassungen vornehmen zu können, sagte er: „Flexibilität ist das A und O.“