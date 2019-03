Geldpolitik: Neue EZB-Langfristkredite sollen wohl nicht zu großzügig sein

Die Notenbank hatte jüngst neue Langfristkredite für Geldhäuser beschlossen, die in der Fachwelt „TLTRO“ genannt werden. Auf diesem Wege will sie die Kreditvergabe der Banken an die Wirtschaft anschieben. Sieben Langfristkredite mit Laufzeit von je zwei Jahren sollen ab September aufgelegt werden. Die Konditionen stehen aber noch nicht fest.