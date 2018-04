Geldpolitik: Neue EZB-Mitarbeiterbefragung sorgt für Ärger

FrankfurtDie Ergebnisse einer neuen Mitarbeiterbefragung sorgen für Ärger in der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Donnerstag hatte die Notenbank ausgewählte Resultate der Befragung ihrer Beschäftigten veröffentlicht und „signifikante Fortschritte in den Bereichen Arbeitsbelastung, Arbeitszeit und Flexibilität“ hervorgehoben. Die vollständigen Ergebnisse sollen am Freitag in einer Betriebsversammlung den Mitarbeitern präsentiert werden.

„Wir sind ermutigt durch die Fortschritte die wir seit 2015 gemacht haben“, sagte der für Personal zuständige Chief Service Officer der EZB, Michael Diemer. Der Personalratschef der EZB, Carlos Bowles, teilt diese positive Einschätzung hingegen nicht. „Die Zahlen, die die EZB veröffentlicht hat, lassen die wichtigsten Ergebnisse weg“, kritisiert er. „Die Resultate zu den Fragen der Vetternwirtschaft werden beispielsweise nicht genannt, und sie sind aus meiner Sicht ziemlich beunruhigend“.