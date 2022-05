Geldpolitik Neuseeland stemmt sich mit weiterem Zinsschritt gegen hohe Inflation

Die Notenbank Neuseelands will die hohe Inflation im Land mit einer weiteren deutlichen Zinserhöhung in den Griff bekommen. Die Zentralbank hebt den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent an, wie sie am Mittwoch in Wellington mitteilte. Analysten hatten den Schritt mehrheitlich erwartet. Zudem sehen die Währungshüter die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte. Sie erwarten den Leitzins im laufenden Jahr mindestens bei 3,25 Prozent, 2023 dürfte er dann nahe 4 Prozent den Höhepunkt erreichen. Das ist höher als bislang in Aussicht gestellt.