Geldpolitik: New Yorker Fed-Chef: Die Fed braucht eine „leicht restriktive“ Geldpolitik

New YorkDie US-Notenbank wird nach Worten des Fed-Chefs von New York in den kommenden Jahren ihre Zügel straffen müssen. Eine sinkende Arbeitslosigkeit und eine anziehende Inflation würden eine „leicht restriktive“ Geldpolitik erforderlich machen, sagte William Dudley am Mittwoch auf einer Veranstaltung in New York. Vorerst solle die Fed die Zinsen aber nur schrittweise anheben, sollte die Teuerung unter dem Notenbank-Ziel von zwei Prozent bleiben. Dudley wird seinen Posten in zwei Wochen verlassen.