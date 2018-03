Geldpolitik: Norwegen senkt sein Inflationsziel – zum ersten Mal seit 17 Jahren

Als Begründung gab sie an, dass die Inflation bis dahin nicht in die Nähe des damals geltenden Inflationsziels von 2,5 Prozent kommen werde. Im Januar lag die Inflation in Norwegen bei 1,1 Prozent und war damit weit entfernt vom bisherigen Inflationsziel.

Nach der Senkung des Inflationsziels glauben mehrere Analysten, dass der Leitzins früher erhöht wird als bisher angenommen. „Viele glauben jetzt, dass wir nun näher an dem Ziel sind und deshalb die Zinsen schneller erhöht werden können“, so Analyst Bruce. Die norwegische Zentralbank will am 15. März eine neue Prognose über die Zinsentwicklung veröffentlichen. Die Bank DNB Markets rechnet trotz der Korrektur des Inflationsziels nicht mit einer früheren Zinserhöhung. „Wir glauben immer noch, dass eine Zinserhöhung am wahrscheinlichsten im Dezember ist. Allerdings ist das Risiko einer Erhöhung bereits im September gestiegen“, schreibt die Bank in einer Analyse.