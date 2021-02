Geldpolitik: Notenbank hält nach endgültigem Brexit an lockerer Linie fest

Nach dem endgültigen Brexit hält die Notenbank in London die Zinsen unverändert niedrig. Die Währungshüter um Notenbankchef Andrew Bailey beließen den Leitzins am Donnerstag bei 0,1 Prozent. Zudem bleibt das Volumen des laufenden Wertpapierkaufprogramms der Bank of England (BoE) bei 895 Milliarden Pfund.