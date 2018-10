Geldpolitik: Österreich will Bankenaufsicht reformieren

Derzeit stünden OeNB und FMA in sehr guter Kooperation mit einer Arbeitsteilung, dass die Nationalbank die Vorortprüfung und die Analyse mache und die Finanzmarktaufsicht habe die Behördenfunktion. Ein Wechsel der Bankenaufsicht zur FMA wäre eine „einzigartige Situation in Europa“, sagte Nowotny. In praktisch allen Staaten Europas sei die Notenbank in die Bankenaufsicht eingebunden. „Das ist ja eine der Lehren, die man gezogen hat aus der großen Finanzkrise vor zehn Jahren.“