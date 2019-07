Geldpolitik: Philip Lane versichert: Notenbank sei notfalls zum Handeln bereit

Lane, der seit Juni oberster Ökonom der Euro-Notenbank ist, wies via Twitter außerdem auf Gefahren für den Wachstumsausblick hin. Es sei immer noch erhebliche geldpolitische Unterstützung nötig, um die Inflation in Richtung des Ziels zu bewegen. Die nächste Zinssitzung findet am 25. Juli in Frankfurt statt.