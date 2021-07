Geldpolitik: Powell-Aussagen verstärken Druck auf Dollar – Fed bekräftigt lockere Geldpolitik

In den USA hatte die Inflation im Juni stark angezogen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 5,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitgeteilt hatte. Das ist die höchste Rate seit August 2008. Im Mai hatte die Teuerungsrate noch bei 5,0 Prozent gelegen.