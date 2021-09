Geldpolitik: Powell gibt vorerst keine Entwarnung bei Inflation und Materialengpässen

Als Folge wollen immer mehr Unternehmen ihre Preise erhöhen. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind bereits rasant gestiegen: Für die am Donnerstag anstehenden Daten für September erwarten Experten einen Anstieg auf 4,2 Prozent. Im August lag die Teuerungsrate bei 3,9 Prozent – so hoch wie seit fast 28 Jahren nicht mehr.