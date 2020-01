Geldpolitik Privatbanken fordern neues EZB-Inflationsziel und digitalen Euro

Die deutschen Privatbanken fordern von der Europäischen Zentralbank (EZB) ein Abkehr von ihrem bisherigen Inflationsziel. „Mit dem Inflationsziel hat sich die EZB in eine Sackgasse manövriert“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Christian Ossig, am Montag in Frankfurt. Die EZB strebt eine Teuerung von unter, aber nahe zwei Prozent an, verfehlt diese Marke aber bereits seit Frühjahr 2013.