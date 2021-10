Geldpolitik: Russische Notenbank erhöht Leitzins stärker als erwartet

Die Notenbank hat ihren geldpolitischen Schlüsselsatz mittlerweile das sechste Mal in diesem Jahr nach oben gesetzt. Sie stellte weitere Anhebungen in Aussicht, falls sich die Inflation wie erwartet entwickle. Die nächste Zinssitzung steht am 17. Dezember an. Russlands Notenbank strebt eine Inflation von vier Prozent an. Zuletzt lag die Teuerungsrate nach Angaben der Währungshüter aber bei 7,8 Prozent. Sie erwarten, dass sich die Teuerung 2022 auf 4,0 bis 4,5 Prozent abschwächen wird.