Geldpolitik: Russische Zentralbank hebt Leitzins überraschend an

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation überraschend angehoben. Der Zinssatz werde vom Rekordtief von 4,25 auf 4,5 Prozent heraufgesetzt, wie sie am Freitag in Moskau bekanntgab. „Die schnelle Erholung der Nachfrage und der erhöhte Inflationsdruck erfordern eine Rückkehr zu einer neutralen Geldpolitik“, begründete die Notenbank ihren Schritt. Zugleich behielt sie sich weitere Zinsanhebungen in den kommenden Monaten ausdrücklich vor.