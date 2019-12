Geldpolitik: Russische Zentralbank senkt erneut die Zinsen

Russlands Zentralbank hat erneut die Leitzinsen gesenkt. Sie kappte am Freitag den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld um 0,25 Punkte auf 6,25 Prozent. Es ist bereits die fünfte Zinssenkung in diesem Jahr. Zudem kündigten die Währungshüter an, angesichts einer abflauenden Inflation weitere Schritte nach unten im ersten Halbjahr 2020 zu erwägen.