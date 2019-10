Geldpolitik: Schwedens Notenbank denkt über Abschied von Negativzinsen nach

Die schwedische Riksbank war eine der ersten Notenbanken, die mit negativen Zinsen Neuland betraten und damit die Wirtschaft in den Nachwehen der Finanzkrise anzukurbeln versuchten. Mit Zinsen unter null Prozent wird das Horten von Geld unattraktiv, so dass theoretisch mehr flüssige Mittel in den Wirtschaftskreislauf fließen sollen. Doch unter Währungshütern und Ökonomen wuchsen zuletzt die Sorgen über Nebenwirkungen einer solchen Geldpolitik - insbesondere Beeinträchtigungen für Sparer und Pensionsfonds.