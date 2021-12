Geldpolitik: Schweizer Leitzins stabil erwartet – Interventionen gegen Franken-Aufwertung

Eine Änderung des Leitzinses in der Schweiz ist nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen trotz des jüngsten Anstiegs des Franken zum Euro auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren nicht zu erwarten. Alle 32 von Reuters befragte Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) bei ihrer nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstag an ihrem Leitzins von minus 0,75 Prozent festhalten wird. Auch die Strafzinsen für Geld, das Banken bei der Zentralbank parken, dürfte bei 0,75 Prozent bleiben.