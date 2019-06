Geldpolitik: Schweizer Notenbank dürfte Zinsen bis 2021 nicht antasten

In einer an diesem Dienstag veröffentlichten Reuters-Umfrage gehen alle 35 Analysten davon aus, dass das dreiköpfige SNB-Direktorium um Präsident Thomas Jordan den Zinssatz für Sichteinlagen der Banken bei der Notenbank bei minus 0,75 Prozent und das Zielband für den Referenzzins Dreimonatslibor bei minus 1,25 bis minus 0,25 Prozent belässt. Die SNB will die Ergebnisse ihrer vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstag veröffentlichen.