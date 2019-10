Geldpolitik: Schweizer Notenbank hält sich Tür für Zinssenkung offen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) schließt eine weitere Zinssenkung nicht aus. Sollten andere Notenbanken wie die Fed in den USA oder die EZB ihre Zinsen weiter herunterschrauben, werde auch die SNB Schritte prüfen, sagte Direktoriumsmitglied Martin Schlegel am Dienstag auf einer Veranstaltung in Zürich.