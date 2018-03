Geldpolitik: Schweizer Notenbank hält trotz Konjunkturplus an Negativzins fest

Die SNB ist jedoch in einer Sondersituation: Ihr Hauptaugenmerk galt in den vergangenen Jahren der Entwicklung des Frankens, der in Krisenzeiten bei Investoren als sicherer Hafen besonders gefragt ist. Die Nationalbank ist an einem schwächeren Franken interessiert, um die exportorientierte Schweizer Wirtschaft zu stützen. „Die Lage am Devisenmarkt ist weiterhin fragil, und die monetären Bedingungen können sich rasch ändern“, warnten die Währungshüter. Daher stehe die Notenbank weiterhin bereit, um bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen und den Franken künstlich zu schwächen.