Geldpolitik: Studie: EZB genießt in unteren Einkommensschichten weniger Vertrauen

In Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden ist dieses Gefühl in den unteren Einkommensschichten jeweils weit stärker ausgeprägt als bei Wohlhabenden. In Deutschland und Frankreich ist zugleich das Vertrauen in die EZB bei denjenigen schwächer ausgeprägt, die eine starke soziale Kluft in ihrem Land wahrnehmen – dies auch unabhängig von Erwerbsstatus oder Bildungsniveau.