Geldpolitik: Trump erneuert wegen steigender Ölpreise Kritik an US-Notenbank Fed

Nach der Bombardierung saudischer Ölanlagen am Samstag waren die Ölpreise am Montag so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht. Zu Handelsbeginn legten die Preise zeitweise um bis zu 20 Prozent zu. Die Angriffe auf die Ölanlagen des staatlichen Herstellers Saudi Aramco führten zu einem drastischen Einbruch der Produktionsmenge.